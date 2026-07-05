Taxi volanti, la Costa Azzurra accelera: a Nizza presentato l'eVTOL che punta a sostituire gli elicotteri

Il futuro della mobilità aerea potrebbe passare dalla Costa Azzurra.

All'aeroporto di Nizza è stato presentato il prototipo in scala reale del velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) sviluppato dall'azienda californiana Joby Aviation, candidato a diventare nei prossimi anni una valida alternativa agli elicotteri utilizzati per i collegamenti tra le principali destinazioni della Riviera francese.



L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Joby Aviation, Blade, HeliSécurité e Monacair e rappresenta un ulteriore passo verso l'introduzione di un nuovo sistema di trasporto aereo regionale, più sostenibile e meno impattante dal punto di vista ambientale e acustico.



Secondo i responsabili degli Aeroporti della Costa Azzurra, l'obiettivo è sostituire progressivamente gli attuali collegamenti in elicottero tra l'aeroporto di Nizza, il Principato di Monaco, Cannes e Saint-Tropez con velivoli completamente elettrici.

Un progetto che potrebbe fare dello scalo nizzardo uno dei primi aeroporti europei ad accogliere questo tipo di servizio.



Per il momento, tuttavia, il decollo commerciale dovrà attendere. L'aeromobile è infatti ancora in attesa della certificazione da parte delle autorità europee, passaggio indispensabile per l'avvio delle operazioni.

Fino a quattro passeggeri e autonomia di 175 chilometri

Il velivolo può trasportare quattro passeggeri oltre al pilota e utilizza sei motori elettrici alimentati da quattro batterie indipendenti, una configurazione progettata per garantire elevati standard di sicurezza grazie alla ridondanza dei sistemi.



Tra le principali caratteristiche figurano una velocità massima di 320 chilometri orari, un'autonomia di circa 175 chilometri e la capacità di decollare e atterrare verticalmente senza la necessità di una pista tradizionale.

Nei collegamenti più brevi la velocità operativa sarà inferiore, intorno ai 220 km/h, privilegiando efficienza e comfort.



Uno degli aspetti più innovativi riguarda l'impatto acustico: secondo il costruttore, il velivolo è stato progettato per risultare fino a cento volte più silenzioso rispetto a un elicottero convenzionale durante le fasi di decollo e atterraggio.

Inoltre, i voli previsti sulla Costa Azzurra si svolgeranno esclusivamente sopra il mare, evitando il sorvolo dei centri abitati.



La Costa Azzurra laboratorio della mobilità del futuro

La scelta della Riviera francese non è casuale. La forte domanda di collegamenti rapidi tra aeroporti, località turistiche e il Principato di Monaco rende il territorio uno dei contesti più favorevoli per sperimentare questa nuova forma di mobilità aerea.



Joby Aviation sta già conducendo voli dimostrativi negli Stati Uniti, dove ha completato con successo collegamenti tra l'aeroporto JFK e Manhattan in meno di dieci minuti.

L'azienda punta inoltre a un importante debutto urbano in occasione dei Giochi Olimpici di Los Angeles del 2028.



Per quanto riguarda la Costa Azzurra, non sono ancora stati comunicati né la data di entrata in servizio né il costo dei futuri collegamenti.

La presentazione del prototipo, tuttavia, conferma che il progetto procede e che Nizza si candida a diventare uno dei primi poli europei della mobilità aerea elettrica.



