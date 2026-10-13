Mangiamo!, quando il cibo diventa arte e memoria

Il cibo non è soltanto qualcosa che si mangia. È memoria, identità, rituale, convivialità. È il gesto quotidiano che cambia con le stagioni e, spesso, il modo più immediato per raccontare una famiglia, una comunità, un territorio.

È da questa dimensione culturale e affettiva che prende avvio “Mangiamo!”, la mostra di Lucia Calfapietra ospitata fino al 28 novembre 2026 alla Biblioteca Louis Nucéra di Nizza, nell’ambito del programma “À Table ! Les 4 saisons”.



L’esposizione propone una selezione di illustrazioni nelle quali frutta, verdura, piatti e momenti conviviali diventano materia narrativa.

Non semplici immagini di alimenti, dunque, ma una sorta di atlante visivo attraverso cui osservare il rapporto fra ciò che mangiamo e il tempo in cui viviamo. Primavera, estate, autunno e inverno diventano altrettanti capitoli di un racconto fatto di colori, abitudini, ricordi e tradizioni.



Octobre c Lucia Calfapietra

Calfapietra, illustratrice italiana residente a Marsiglia, lavora per l’editoria, la stampa e il packaging. Il suo linguaggio è caratterizzato da forme nette, colori intensi e un gusto per le texture che richiama l’illustrazione e la grafica d’epoca.

Nei suoi lavori l’immaginazione convive con una vena ironica e con una particolare attenzione al mondo della cucina. Ha collaborato con importanti testate e case editrici internazionali e ha illustrato anche libri per l’infanzia dedicati al rapporto con il cibo.



È proprio questa contaminazione fra arte, quotidianità e cultura gastronomica a rendere “Mangiamo!” interessante anche per un pubblico adulto.

L’illustrazione, apparentemente semplice e immediata, diventa infatti uno strumento per interrogarsi su ciò che si nasconde dietro un piatto: la stagionalità dei prodotti, la trasmissione delle ricette, le consuetudini familiari, i riti della tavola e il rapporto fra natura e alimentazione.



Caffè c Lucia Calfapietra

La mostra guarda però anche ai più giovani. L’artista ha immaginato alcuni dispositivi ludici, fra puzzle, quiz e giochi legati alle ricette, trasformando l’osservazione delle immagini in un’esperienza partecipativa.



“Mangiamo!” è parte di “À Table ! Les 4 saisons”, rassegna organizzata dalle biblioteche di Nizza dal 3 ottobre al 29 novembre.

Il programma coinvolge le 13 biblioteche cittadine e propone oltre sessanta appuntamenti gratuiti tra mostre, letture, laboratori di scrittura e cucina, incontri con autori e chef, racconti, performance e iniziative dedicate alla filosofia e all’immaginario gastronomico. L’obiettivo è mostrare come la cucina possa diventare un territorio comune per letteratura, arte, storia e creatività.



In questo percorso la tavola smette così di essere soltanto il luogo del pasto. Diventa uno spazio della memoria e dell’immaginazione.

E l’illustrazione di Lucia Calfapietra, con i suoi colori e le sue forme essenziali, offre un modo leggero ma tutt’altro che superficiale per guardare a ciò che ogni giorno finisce nel nostro piatto.