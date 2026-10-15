Le Vele Alassio Halloween Nights 2026

L’autunno si accende ad Alassio con due serate all’insegna della musica, dello spettacolo e del divertimento. Le Vele, punto di riferimento della nightlife della Riviera Ligure, si prepara a celebrare Halloween con un doppio appuntamento pensato per chi desidera vivere due notti speciali, tra grandi sonorità, atmosfere coinvolgenti e tutta l’energia della sua pista da ballo.



Sabato 24 ottobre — ore 23:00 — MAMACITA — Halloween Edition

Il primo appuntamento è in programma sabato 24 ottobre, dalle ore 23:00, con l’arrivo di Mamacita, uno dei format più amati dagli appassionati di musica Latin Urban. Un party capace di coinvolgere migliaia di persone in tutta Italia grazie a un mix esplosivo di ritmo, energia, spettacolo e grandi successi. Una notte pensata per far ballare il pubblico e trasformare Le Vele in un concentrato di musica e divertimento, dando ufficialmente il via al weekend di Halloween.



Promozioni dell'evento:

- Ticket d’ingresso: € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda – 1st Release): € 30,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:00: € 50,00 di sconto sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro le 00:00: € 50,00 di sconto sulla prima bottiglia.





Sabato 31 ottobre — ore 23:00 — CHANGE YOUR MIND — Halloween Night

Il momento clou arriverà sabato 31 ottobre, sempre dalle ore 23:00, con la grande notte di Halloween firmata Change Your Mind. Per l’occasione, la consolle del club ospiterà Rendher, Cyava e Proudly People, protagonisti di una serata che promette di accompagnare il pubblico fino a tarda notte, tra sonorità elettroniche, atmosfere suggestive e un’energia travolgente. Un appuntamento che unisce il fascino della notte più misteriosa dell’anno alla voglia di lasciarsi trasportare dalla musica e vivere un’esperienza fuori dall’ordinario.



Promozioni dell'evento:

- Ingresso gratuito per tutte le donne in lista durante la prima ora dall’apertura dell’evento.

- Ticket d’ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda – 1st Release): € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l’01:00: € 50,00 di sconto sulla prima bottiglia.



Due sabati, due format diversi e un’unica destinazione: Le Vele Alassio, pronta a trasformare Halloween in un’esperienza indimenticabile.



Le Vele Alassio è attenta al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell’accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull’ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, così da garantire la migliore esperienza possibile.



Let the magic of Le Vele spook you!





Le Vele Alassio presents Mamacita Halloween Edition - Saturday, 24th October 2026



Le Vele Alassio vi aspettano per un Halloween tutto da ballare con Mamacita!!



Saturday, 24th October 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA

Halloween Edition



IN CONSOLLE



MAMACITA Crew

Andrea Pellizzari

Davare Wagwan

Rayden



PERFORMERS: Mamacita Dancers

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-halloween-edition-saturday-24th-october-2026/247825/channel/le-vele



Le Vele Alassio presents Change Your Mind Halloween Night - Saturday, 31st October 2026





Saturday, 31st October 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Halloween Night



LINE UP

Rendher

Cyava

Proudly People



DETAILS

- Dress Code: Halloween Costume

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Halloween Costume

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-change-your-mind-halloween-night-saturday-31st-october-2026/247891/channel/le-vele.



Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents.



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920.

+39 328 28 28 721.

