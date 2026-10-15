Le Vele Alassio Halloween Nights 2026

L’autunno si accende ad Alassio con due serate all’insegna della musica, dello spettacolo e del divertimento. Le Vele, punto di riferimento della nightlife della Riviera Ligure, si prepara a celebrare Halloween con un doppio appuntamento pensato per chi desidera vivere due notti speciali, tra grandi sonorità, atmosfere coinvolgenti e tutta l’energia della sua pista da ballo.
Sabato 24 ottobre — ore 23:00 — MAMACITA — Halloween Edition
Il primo appuntamento è in programma sabato 24 ottobre, dalle ore 23:00, con l’arrivo di Mamacita, uno dei format più amati dagli appassionati di musica Latin Urban. Un party capace di coinvolgere migliaia di persone in tutta Italia grazie a un mix esplosivo di ritmo, energia, spettacolo e grandi successi. Una notte pensata per far ballare il pubblico e trasformare Le Vele in un concentrato di musica e divertimento, dando ufficialmente il via al weekend di Halloween.
Promozioni dell'evento:
- Ticket d’ingresso: € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (Salta Coda – 1st Release): € 30,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:00: € 50,00 di sconto sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro le 00:00: € 50,00 di sconto sulla prima bottiglia.
Sabato 31 ottobre — ore 23:00 — CHANGE YOUR MIND — Halloween Night
Il momento clou arriverà sabato 31 ottobre, sempre dalle ore 23:00, con la grande notte di Halloween firmata Change Your Mind. Per l’occasione, la consolle del club ospiterà Rendher, Cyava e Proudly People, protagonisti di una serata che promette di accompagnare il pubblico fino a tarda notte, tra sonorità elettroniche, atmosfere suggestive e un’energia travolgente. Un appuntamento che unisce il fascino della notte più misteriosa dell’anno alla voglia di lasciarsi trasportare dalla musica e vivere un’esperienza fuori dall’ordinario.
Promozioni dell'evento:
- Ingresso gratuito per tutte le donne in lista durante la prima ora dall’apertura dell’evento.
- Ticket d’ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (Salta Coda – 1st Release): € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro l’01:00: € 50,00 di sconto sulla prima bottiglia.
Due sabati, due format diversi e un’unica destinazione: Le Vele Alassio, pronta a trasformare Halloween in un’esperienza indimenticabile.
Le Vele Alassio è attenta al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell’accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.
È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull’ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, così da garantire la migliore esperienza possibile.
Let the magic of Le Vele spook you!
Le Vele Alassio presents Mamacita Halloween Edition - Saturday, 24th October 2026
Le Vele Alassio vi aspettano per un Halloween tutto da ballare con Mamacita!!
Saturday, 24th October 2026
From 11pm till late
Live music from 7pm
LE VELE ALASSIO
presents
MAMACITA
Halloween Edition
IN CONSOLLE
MAMACITA Crew
Andrea Pellizzari
Davare Wagwan
Rayden
PERFORMERS: Mamacita Dancers
Official Radio Partner Radio 105
Visuals by Bridge Production
DETAILS
- Dress Code: Cool
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Cool
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-halloween-edition-saturday-24th-october-2026/247825/channel/le-vele
Le Vele Alassio presents Change Your Mind Halloween Night - Saturday, 31st October 2026
Saturday, 31st October 2026
From 11pm till late
Live music from 7pm
LE VELE ALASSIO
presents
CHANGE YOUR MIND
Halloween Night
LINE UP
Rendher
Cyava
Proudly People
DETAILS
- Dress Code: Halloween Costume
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Halloween Costume
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-change-your-mind-halloween-night-saturday-31st-october-2026/247891/channel/le-vele.
Per saperne di più e per prenotare visita:
https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents.
INFO & RESERVATIONS
+39 327 97 20 920.
+39 328 28 28 721.