Ligue 1: il Nizza “affonda” il Paris Saint Germain e il Monaco vince a Marsiglia

A pochi minuti dal termine l’Allianz Riviera si colora di rossonero: la rete di Delort che ha consentito al Nizza di battere il Paris Saint Germain è di quelle che “valgono” una stagione. Un risultato che incornicia una stagione che vede, al momento attuale, i rossoneri in zona Champions.

Nessun problema per il Paris Saint Germain, ampiamente in testa al torneo e con la testa già a Madrid dove, in settimana, incontrerà il Real in una gara da “dentro o fuori”. Il Nizza, grazie all'impresa del Monaco che é andato a vincere a Marsiglia, riconquista così il secondo posto in classifica generale.

Sono stati molti i risultati della ventisettesima giornata destinati a “segnare” la storia del torneo.

Innanzi tutto le vittorie del Lione a Lorient e del Rennes sull’Angers e del Lille sul Clermont, risultati importanti per definire il novero delle formazioni che, nelle ultime giornate, si giocheranno un posto in Europa.

Sorprese giungono da Lens, con i padroni di casa sconfitti dal Brest e da Reims dove viene imposto il pareggio all’emergente Strasburgo.

Anche nella lotta per evitare la retrocessione alcuni risultati si rivelano importanti perché si tratta di scontri diretti.

La vittoria del Saint Etienne sul Metz e del Troyes a Bordeaux valgono il doppio.

Infine continua la marcia del Nantes, squadra che si giocherà col Nizza la Coppa di Francia e che ha avuto ragione del Montpellier.

Settimana importante per il calcio europeo: tornano le Coppe Europee con alcune squadre francesi impegnate.



Champions League – ottavi di finale, ritorno

Real Madrid - Paris Saint Germain (all’andata vinsero i francesi per 1 a 0).

La gara Lille – Chelsea si disputerà la settimana successiva.

Europa League – ottavi di finale, andata

Porto – Lione;

Braga – Monaco.

Conference League – ottavi di finale, andata

Leicester – Rennes;

Marsiglia – Basilea.



Poi, nel fine settimana, riecco l’appuntamento col campionato di Ligue 1 con la ventottesima giornata .

Mancano solo 11 turni allo stop ed ogni punto diventa importante, sia si lotti per una posizione in Europa, sia si cerchi la salvezza in una situazione sempre più liquida.

Nessuna posizione, tranne quella della vetta che ha ancora ben poco da dire e consente al Paris Saint Germain di prendersi distrazioni che si rivelano innocue per la sua marcia verso il titolo.

Il torneo tornerà di scena, dunque, venerdì 11 marzo con l’anticipo del Lille (che poi cercherà l’impossibile in Champions) contro il Saint Etienne la cui posizione in classifica non consente distrazioni.

Sabato 12 marzo è previsto un altro derby del Mediterraneo con il Montpellier che ospiterà il Nizza, mentre il Troyes riceverà il Nantes in un intreccio tra salvezza e caccia ad un posto in Europa.

Sono molte le gare interessanti che il calendario propone per domenica 13 marzo, con Strasburgo – Monaco e Lione – Rennes, incontri importanti per tutte e quattro le squadre che devono assolutamente incassare dei punti.