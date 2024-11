Problemi all'impianto idrico, chiuso momentaneamente l'Espace Lamartine a Monaco

Il Comune di Monaco informa gli aderenti dello Spazio Lamartine che, a seguito di un danno delle acque e in attesa dei rapporti di perizia, lo stabilimento deve rimanere chiuso. Non appena le condizioni di accoglienza saranno nuovamente soddisfatte, il sito riaprirà.

In attesa di ciò, le squadre comunali fanno tutto il possibile per offrire ai membri attività all'aperto e workshop in altri siti comunali. Così, gli «RDV des Aidants» si terranno nella sala A Fabrica del Parco Princesse Antoinette il primo giovedì di ogni mese dalle 16 alle 17:30 e le permanenze amministrative avranno luogo nel Municipio.

Il programma sarà diffuso nei prossimi giorni sul sito del Comune www.mairie.mc e sui social network.