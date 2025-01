Il film “The Substance”, girato a Cannes, esalta il cinema francese ai Golden Globes 2025

Ogni anno la città di Cannes ispira registi provenienti da tutto il mondo che vengono nella capitale del cinema per installare le loro telecamere.

L'82a cerimonia dei Golden Globes, tenutasi a Hollywood e considerata un trampolino di lancio per gli Oscar, ha premiato il film "The Substance", della regista francese Coralie Fargeat e interpretato dall'attrice statunitense Demi Moore.

Girato nel 2022 a Cannes, il film ha vinto il prestigioso Screenplay Award al 77° Festival Internazionale del Cinema di Cannes nel 2024, dove ha riscosso un autentico successo di pubblico e critica.

Il premio americano rende omaggio al cinema francese e dimostra l'influenza culturale e cinematografica di Cannes in tutto il mondo.



Così David Lisnard, sindaco di Cannes: “Girare a Cannes non è una scelta banale. Considerati i vantaggi economici e di immagine derivanti dall'ospitare le riprese, abbiamo avviato un'iniziativa per sollecitare e accogliere le troupe cinematografiche.

I risultati ci sono.

Oggi il film francese "The Substance", girato a Cannes e vincitore del premio per la sceneggiatura al 77° Festival internazionale del cinema di Cannes, si è aggiudicato un Golden Globe.



Grazie alla sua posizione unica, tra il massiccio dell'Estérel, il Suquet e la baia di Cannes, la città offre una cornice naturale privilegiata per le produzioni audiovisive.



Continuiamo nei nostri sforzi per sostenere le industrie culturali e creative e rafforzare il ruolo di primo piano che Cannes svolge nelle riprese, nella produzione e nella formazione".



"The Substance" è un film drammatico che racconta la storia della scoperta di una misteriosa sostanza capace di trasformare la vita degli esseri umani.

La trama segue diversi personaggi, ognuno dei quali si confronta con questa sostanza che sembra offrire una soluzione ai loro problemi personali, ma che rivela conseguenze inaspettate.