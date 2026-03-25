“Mon Château-Corps” al Centro culturale La Providence di Nizza: uno spettacolo poetico sulla resilienza contro le violenze sessuali

Da venerdì 27 a domenica 29 marzo 2026, il Centro culturale La Providence, nel cuore della Vieux Nice, ospita lo spettacolo Mon Château-Corps, proposto nell’ambito della programmazione “hors-les-murs” del Théâtre National de Nice (TNN). Firmata dalla Compagnia B.A.L. (Bal d’Arts Légers), la creazione si presenta come un “solo in scena” di forte impatto emotivo, capace di intrecciare poesia, parola e movimento per affrontare un tema di stringente attualità: le violenze sessuali e il percorso di ricostruzione che ne consegue.

Pensato anche per il pubblico giovane (a partire dagli 8 anni), lo spettacolo adotta un linguaggio delicato e accessibile, evitando ogni forma di sensazionalismo. Al centro della narrazione si sviluppa un dialogo intimo tra una bambina e il proprio corpo, che prende voce come un vero e proprio personaggio. Da questo confronto nasce un percorso simbolico di riappropriazione di sé, in cui la protagonista, sostenuta dalla forza della musica e delle parole, attraversa il silenzio e ritrova progressivamente la propria voce e il desiderio di vivere.

La dimensione poetica e coreografica rappresenta un elemento chiave della messa in scena, offrendo agli spettatori uno spazio di ascolto e riflessione raro, soprattutto per i più giovani. Mon Château-Corps si configura così come un’opera al tempo stesso artistica e profondamente umana, capace di dare forma all’indicibile, favorire la comprensione e suggerire strumenti per affrontare il trauma. Il messaggio è chiaro: dopo la violenza, la ricostruzione è possibile, e può iniziare proprio dall’ascolto del corpo, dal movimento e dalla parola ritrovata.

A completare il programma, è previsto un momento di confronto “bord de scène” con una psicologa e una rappresentante del CIDFF (Centro di informazione sui diritti delle donne e delle famiglie), per approfondire i temi trattati e offrire un ulteriore spazio di dialogo con il pubblico.

Inoltre, grazie al sostegno del Consiglio dipartimentale delle Alpi Marittime e al dispositivo Pass Culture, sono previste due repliche dedicate agli studenti del Collège Sasserno, in programma giovedì 26 e venerdì 27 marzo alle ore 14.00.

