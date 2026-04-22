Beausoleil, quando il corpo diventa natura: vernissage della mostra di Fabio Lazzaro al Centre Prince Jacques

L’esposizione, in programma giovedì 23 aprile dalle 18:00 alle 20:00, invita il pubblico a immergersi in un universo artistico dove il corpo umano si fonde con il mondo vegetale. Un percorso fatto di immagini evocative in cui movimento e natura si rispecchiano, dando vita a composizioni sensibili, poetiche e di grande eleganza.

Come sottolinea la presentazione, “danza e natura si rispondono in un lavoro a la fois sensible, poétique et plein de finesse”, offrendo allo spettatore una nuova prospettiva: guardare, rallentare e lasciarsi attraversare dalle emozioni.

Artista autodidatta e appassionato, Lazzaro sviluppa da anni una ricerca personale che spazia tra la fotografia di spettacolo e la macrofotografia floreale. Le sue opere si distinguono per la capacità di creare connessioni intime tra elementi apparentemente distanti, stimolando l’immaginazione e invitando a una fruizione più contemplativa dell’immagine.